Nella mattinata di oggi si è verificato un grave incidente lungo la strada statale Aurelia, nel territorio di Capalbio. Un’auto si è scontrata con altri veicoli, causando il decesso di una donna e il ferimento di diverse persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto all’alba nel territorio di Capalbio. Capalbio, 25 marzo 2026 – Ancora una tragedia lungo la strada statale Aurelia. Una donna di circa sessant’anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra un’auto e un camion. Nell’impatto, particolarmente devastante, la vettura sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. L’incidente è avvenuto alle prime luci del giorno, nel territorio comunale di Capalbio, nei pressi del bivio per Capalbio Scalo in direzione nord. La violenza dell’urto non ha lasciato scampo alla conducente. Soccorsi immediati ma inutili. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente sull’Aurelia: muore una donna, diversi feriti

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