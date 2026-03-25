Tragico incidente stradale a Roma | fissati i funerali di Vincenzo

Da casertanews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 27 marzo si svolgeranno i funerali di Vincenzo Iodice, un militare di 43 anni dell'Esercito Italiano. L'uomo, originario di San Marco Evangelista, è morto una settimana fa a Roma in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Ardeatina. La cerimonia si terrà nella sua città natale.

Si terranno venerdì 27 marzo i solenni funerali di Vincenzo Iodice, il 43enne militare dell'Esercito Italiano di San Marco Evangelista deceduto una settimana fa a Roma a seguito di un incidente stradale in via Ardeatina.Sarà l'occasione, per la comunità, di stringersi attorno ai familiari e in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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