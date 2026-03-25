Tragedia sotto i portici | senza fissa dimora trovato morto nel suo giaciglio

Martedì 24 marzo 2026, intorno alle 21, una persona senza fissa dimora è stata trovata senza vita sotto i portici di via XII Ottobre, nel centro di Genova. La scoperta è stata fatta da alcuni passanti e sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. I rilievi sono in corso per accertare le cause del decesso.

In via XII Ottobre, la sindaca Salis: "La morte di Gregory ci addolora e ci fa interrogare su cosa e come fare di più e meglio" Tragedia in via XII Ottobre, nel centro di Genova. Intorno alle ore 21 di martedì 24 marzo 2026 è stato trovato il cadavere di una persona senza fissa dimora sotto i portici. Per l'uomo, noto come Gregory di circa 50 anni, polacco, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Era morto da qualche ora, all'automedica Golf 3 intervenuta insieme all'ambulanza non è rimasto altro che effettuare la constatazione di decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti di rito e successivamente la Polizia mortuaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tragedia sotto i portici: senza fissa dimora trovato morto nel suo giaciglio Articoli correlati Trovato morto un uomo senza fissa dimora“Tutta la comunità dei nostri servizi è colpita da questo evento e dalla scomparsa avvenuta questa mattina nei pressi della mensa Caritas di una... Senza fissa dimora trovato morto accanto alla Caritas. “Era una persona fragile”Firenze, 24 gennaio 2026 – Un uomo senza fissa dimora, che frequentava la mensa della Caritas di via Baracca, a Firenze, è stato ritrovato morto... Aggiornamenti e notizie su Tragedia sotto Temi più discussi: Tragedia sotto i portici di via XII Ottobre: uomo senza dimora trovato morto nel suo giaciglio -; Commemorate le vittime del Covid. La cerimonia si è tenuta presso la targa che le ricorda posta sotto i portici di Cortile Federico II; Senzatetto dormono al gelo sotto i portici. ?Crescono i clochard; Un uomo è stato trovato morto nell'ex caserma Stamoto. Uomo senza dimora trovato morto sotto i portici di via XII Ottobre a GenovaErano quasi le 21 quando alcuni volontari impegnati nella distribuzione di pasti caldi si sono avvicinati al giaciglio. L’uomo non si è mosso. Non si muoveva già da ore. Sotto i portici di via XII Ott ... alphabetcity.it Tragedia a Genova, donna senza dimora trovata morta sotto i porticiUna donna di circa 40 anni, senza dimora, che aveva trovato rifugio sotto i porticati di via Fieschi, in centro a Genova, è stata trovata morta nella serata di ieri. Inutili i tentativi di ... avvenire.it Tragedia nel Cosentino, giovane si lancia dal ponte di Celico: Un tragico episodio ha scosso il territorio tra Celico e Casole Bruzio, dove un giovane si è lanciato dal ponte di Celico sotto gli occhi di diversi automobilisti di passaggio. La scena, avvenuta in... - facebook.com facebook