Tragedia per le comunità di Romano Canavese e Strambino | il giovane Rayane Nhairi morto improvvisamente a soli 15 anni

Una giovane vita si è interrotta improvvisamente nella serata di domenica 22 marzo 2026. Un ragazzo di 15 anni, residente in un comune tra Romano Canavese e Strambino, è deceduto presso l'ospedale Regina Margherita di Torino, dove era stato trasferito dopo un ricovero presso l'ospedale di Ivrea. La notizia ha suscitato grande dolore nelle comunità locali.

A ucciderlo un'emorragia cerebrale. In corso una raccolta fondi per aiutare la famiglia a rimpatriare la salma. Organizzata una fiaccolata silenziosa in suo ricordo. La Strambinese fa rinviare tutte le partite di calcio giovanile Una terribile tragedia si è abbattuta sulla comunità di Romano Canavese. Rayane Nhairi, ragazzo marocchino di soli 15 anni residente in paese, è morto nella serata di domenica 22 marzo 2026 all'ospedale Regina Margherita di Torino (dove era stato trasferito da quello di Ivrea) dopo essere stato colpito da un'improvvisa emorragia cerebrale due giorni prima, venerdì 20, mentre stava giocando con gli amici. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tragedia per le comunità di Romano Canavese e Strambino: il giovane Rayane Nhairi morto improvvisamente a soli 15 anni Articoli correlati Leggi anche: Tragedia a Napoli: Emma, giovane studentessa di Veterinaria, muore a soli 23 anni. Tragedia nel mondo di TikTok: morto a soli 18 anni un influencer italiano, dolore devastante per tuttiUna notizia drammatica ha colpito il mondo dei social e, in particolare, la community di TikTok. Aggiornamenti e notizie su Romano Canavese Discussioni sull' argomento Romano Canavese piange il giovane Rayane, il 15enne è morto per un’emorragia cerebrale; Canavese in lutto per Rayane Nhairi: morto a 15 anni dopo un malore improvviso; Giocatore 15enne della Strambinese crolla dopo l'allenamento: muore tre giorni dopo in ospedale; Canavese. 15enne si sente male dopo l'allenamento a calcio. Morto in ospedale tre giorni dopo. Tragedia per le comunità di Romano Canavese e Strambino: il giovane Rayane Nhairi morto improvvisamente a soli 15 anniA ucciderlo un'emorragia cerebrale. In corso una raccolta fondi per aiutare la famiglia a rimpatriare la salma. Organizzata una fiaccolata silenziosa in suo ricordo. La Strambinese fa rinviare tutte l ... torinotoday.it Lutto a Strambino e Romano Canavese, dove viveva il giovane giocatore della Strambinese 1924 - facebook.com facebook Romano Canavese piange il giovane Rayane, il 15enne è morto per un’emorragia cerebrale x.com