Tragedia mentre pota gli alberi con una motosega | pensionato muore dissanguato a Ponte Nossa

Un pensionato di 78 anni è deceduto questa mattina a Ponte Nossa, in provincia di Bergamo, durante un lavoro di potatura di alberi con una motosega in un'area boschiva e difficile da raggiungere. L’incidente ha causato una grave ferita, che ha portato al decesso dell’uomo per dissanguamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo.

Ponte Nossa (Bergamo), 25 marzo 2026 – Tragedia in provincia di Bergamo, a Ponte Nossa. Questa mattina, mercoledì 25 marzo, un pensionato di 78 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto mentre stava tagliando alcuni alberi in una zona boschiva e impervia. Stando alle prime informazioni su quanto accaduto l’allarme è scattato intorno alle 9.45 di questa mattina nel piccolo centro delle Bergamasca. GERMOGLI PH: 22 GENNAIO 2016 FIRENZE VIA DI TERZOLLINA TROVATO NEL BOSCO DI MONTERIVECCHI IL CORPO DI UN SENZATETTO MORTO PROBABILMENTE PER IL FREDDO SUL POSTO AMBULANZA 118 E POLIZIA MUNICIPALE FOTOGRAFO RICCARDO GERMOGLI L’intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia mentre pota gli alberi con una motosega: pensionato muore dissanguato a Ponte Nossa Articoli correlati Tragedia a Ponte Nossa, anziano muore mentre taglia la legna con una motosegaTragedia nella mattina di mercoledì 25 marzo a Ponte Nossa, dove un anziano di 78 anni ha perso la vita mentre tagliava dei ceppi di legno con una... Precipita per quattro metri mentre taglia gli alberi con la motosega: ferito un 50enneUn uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala mentre stava potando gli alberi con la motosega. Una raccolta di contenuti su Ponte Nossa Tragedia mentre pota gli alberi con una motosega: pensionato muore dissanguato a Ponte Nossall 78enne ha riportato una grave ferita al braccio che ha determinato una vasta emorragia. Inutile l’intervento dei soccorritori, chiamati dai familiari ... ilgiorno.it Tragedia a Ponte Nossa, anziano muore mentre taglia la legna con una motosegaIl corpo senza vita del 78enne è stato ritrovato da un familiare. L'uomo, pensionato, è residente in paese: dopo essersi ferito gravemente alla gamba destra è morto per un'emorragia ... bergamonews.it