Un incidente sul lavoro si è verificato al porto di Napoli, coinvolgendo un operaio di 39 anni. L'uomo è rimasto gravemente ferito durante le operazioni nel porto di Pozzuoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. La dinamica esatta dell'incidente non è ancora stata chiarita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un grave incidente sul lavoro ha scosso questa mattina il porto di Pozzuoli, dove un operaio di 39 anni ha riportato ferite serie ed è ora ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Il sinistro ha coinvolto tre lavoratori di una ditta privata, impegnati in lavori di completamento su un pontone galleggiante. Secondo le informazioni diffusi dall’agenzia Ansa, l’incidente sarebbe stato provocato dalla rottura di una catena di una gru. La frattura ha colpito improvvisamente i tre operai, due dei quali hanno subito ferite lievi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tragedia al porto di Napoli: grave un operaio di 39 anni in tragico incidente.

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