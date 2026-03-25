Tragedia a Bolgheri muore a 60 anni nello schianto in scooter contro un escavatore

Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Bolgheri, nel Comune di Castagneto Carducci, coinvolgendo uno scooter e un escavatore. La vittima, un uomo di 60 anni, è deceduta sul posto a causa dello scontro avvenuto intorno alle 10. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi e le verifiche sulla dinamica dell’incidente.

Tragedia a Bolgheri (Castagneto Carducci), dove un 60enne è morto schiantandosi con il suo scooter contro un escavatore introno alle 10.30 di questo mercoledì 25 marzo. Sulle cause dell'incidente, avvenuto in una strada privata al Renaione all'interno di un'azienda agricola, sono tuttora in corso accertamenti da parte di polizia municipale e carabinieri. Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza di Cecina con il medico del 118, la polizia municipale e personale della Asl. Purtroppo però per l'uomo non c'è stato niente da fare a causa dell'impatto violentissimo del mezzo a due ruote contro il mezzo pesante. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Tragedia a Bolgheri, muore a 60 anni nello schianto in scooter contro un escavatore Articoli correlati Bolgheri: muore in scooter schiantandosi contro escavatoreCASTAGNETO CARDUCCI (LIVORNO) – Incidente mortale stamattina, 25 marzo 2026, a Castagneto Carducci. Montevarchi, tragedia sulla Chiantigiana: Giacomo Arrighetti muore a 17 anni nello schianto scooter-autoChi era Giacomo Arrighetti e cosa è successo sulla Chiantigiana Una giovane vita spezzata in pochi secondi. Tutti gli aggiornamenti su Tragedia a Bolgheri muore a 60 anni... Con lo scooter contro un mezzo da lavoro, muore un uomo di 60 anni. La tragedia in un’azienda agricolaE’ successo nelle campagne di Bolgheri, nel Comune di Castagneto Carducci. La dinamica è al vaglio dei carabinieri ... lanazione.it Incidente a Bolgheri, scooterista muore dentro un’azienda agricolaIncidente mortale a Bolgheri, scooterista perde la vita all’interno di un’azienda agricola nel comune di Castagneto Carducci ... gonews.it