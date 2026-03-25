Nella serata del 25 marzo 2026, alle ore 20:30, si sono registrate code sul Raccordo Anulare di Roma, in particolare sulla carreggiata interna tra la Cassia bis e altri punti. La situazione ha interessato il traffico nella zona, con rallentamenti e congestione in diversi tratti. La circolazione risultava rallentata in quell’area, senza segnalazioni di incidenti o situazioni di grave pericolo.

Luceverde Roma traffico sul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Tiburtina e il bivio per la 24 Teramo stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina ricordiamo poi lavori sulla Salaria dove all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro Ci sono rallentamenti e code ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda in direzione di San Giovanni tra Corso di Francia e via Salaria che proseguendo sulla tangenziale altri file tra il bivio con la 24 Roma Teramo viale Castrense... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-03-2026 ore 20:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria...

Traffico Roma del 20-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma si è formata una coda di 9 km dalla barriera di Roma Sud a Torrenova Verso il raccordo anulare in coda per traffico sulla Pontina in...

The Alcohol Explosion Theory: Solving the Mary Celeste (Sleep Story)

Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del

Temi più discussi: Incidente sul raccordo anulare: si scontrano auto e moto, corsie chiuse e traffico in tilt; Eventi, lavori in corso, concerti e domenica ecologica del 29 marzo: le modifiche alla viabilità di Roma; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Avanti col raddoppio della Orte-Falconara: treni a singhiozzo e tre mesi di passione.

Traffico Roma del 25-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma traffico sul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Tiburtina e il bivio per la 24 ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 25-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Firenze Roma e rallentamenti per lavori tra la diramazione di Roma nord e Ponzano romano-soratte in direzione di ... romadailynews.it

Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook

Roma Mobilità (@romamobilita) / Posts / X x.com