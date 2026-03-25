Traffico Roma del 25-03-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 25 marzo 2026, alle ore 20:30, si sono registrate code sul Raccordo Anulare di Roma, in particolare sulla carreggiata interna tra la Cassia bis e altri punti. La situazione ha interessato il traffico nella zona, con rallentamenti e congestione in diversi tratti. La circolazione risultava rallentata in quell’area, senza segnalazioni di incidenti o situazioni di grave pericolo.

Luceverde Roma traffico sul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Tiburtina e il bivio per la 24 Teramo stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina ricordiamo poi lavori sulla Salaria dove all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro Ci sono rallentamenti e code ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda in direzione di San Giovanni tra Corso di Francia e via Salaria che proseguendo sulla tangenziale altri file tra il bivio con la 24 Roma Teramo viale Castrense... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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