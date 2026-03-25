Traffico Roma del 25-03-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 25 marzo 2026 alle 19:30 si concentra sul Raccordo Anulare, con rallentamenti principalmente nella carreggiata interna tra l’uscita Cassia bis e altre tratte della strada. Sono segnalate code e rallentamenti lungo tutto il tratto interessato, con traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Nessuna informazione su incidenti o chiusure temporanee.

Luceverde Roma traffico sul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Tiburtina e il bivio per la 24 Teramo stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina ricordiamo poi lavori sulla Salaria dove all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro Ci sono rallentamenti e code ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda in direzione di San Giovanni tra Corso di Francia e via Salaria che proseguendo sulla tangenziale altri file tra il bivio con la 24 Roma Teramo viale Castrense... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-03-2026 ore 19:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria... Traffico Roma del 19-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati resta molto intenso il traffico in queste ore sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna... The Alcohol Explosion Theory: Solving the Mary Celeste (Sleep Story) Altri aggiornamenti su Traffico Roma del Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Avanti col raddoppio della Orte-Falconara: treni a singhiozzo e tre mesi di passione; Roma. Aveva 25 ovuli di cocaina nell’intestino. Trafficante proveniente dal Gambia arrestato all’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino; Traffico Roma del 25-03-2026 ore 07 | 30. Traffico Roma del 25-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma traffico sul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Tiburtina e il bivio per la 24 ... romadailynews.it Traffico Lazio del 25-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Firenze Roma e rallentamenti per lavori tra la diramazione di Roma nord e Ponzano romano-soratte in direzione di ... romadailynews.it Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook Roma Mobilità (@romamobilita) / Posts / X x.com