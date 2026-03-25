Traffico Roma del 25-03-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 25 marzo 2026 alle 19:30 si concentra sul Raccordo Anulare, con rallentamenti principalmente nella carreggiata interna tra l’uscita Cassia bis e altre tratte della strada. Sono segnalate code e rallentamenti lungo tutto il tratto interessato, con traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Nessuna informazione su incidenti o chiusure temporanee.

Luceverde Roma traffico sul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Tiburtina e il bivio per la 24 Teramo stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina ricordiamo poi lavori sulla Salaria dove all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro Ci sono rallentamenti e code ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda in direzione di San Giovanni tra Corso di Francia e via Salaria che proseguendo sulla tangenziale altri file tra il bivio con la 24 Roma Teramo viale Castrense... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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