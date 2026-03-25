Traffico Roma del 25-03-2026 ore 16 | 30

Il 25 marzo 2026 alle 16:30, il servizio di infomobilità di Roma, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha fornito aggiornamenti sul traffico nella città. L’aggiornamento riguarda un tratto specifico del percorso cittadino, senza ulteriori dettagli disponibili in questa comunicazione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul tratto Urbano della A24 roma-teramo coda in uscita dalla città per un incidente dalla tangenziale a via Togliatti in direzione quindi del raccordo anulare questa mattina a Tomba di Nerone in via di Grottarossa transito a senso unico alternato tra via Longone Sabino via Veientana non si esclude la formazione di rallentamenti e code questi lavori si svolgono in fascia oraria tra le 9:30 e le 16 Fino al 23 di aprile ricordiamo poi la sulla Salaria dove all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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