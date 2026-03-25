Il servizio di infomobilità di Roma ha annunciato aggiornamenti riguardanti la situazione del traffico nella città per il 25 marzo alle 14:30. Le informazioni sono fornite da Lumi Verde e Roma Servizi per la Mobilità e riguardano eventuali interventi o modifiche alla viabilità in programma per il 29 marzo.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità il 29 marzo sarà la quinta e ultima domenica ecologica della stagione con il consueto stop del traffico privato nei confini della fascia verde le fasce di blocco saranno 2 Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 previste diverse ed ero che tra le altre per i veicoli ibridi ed elettrici per quelli a GPL o metano da Euro 3 in poi per le auto benzina europei veicoli in sharing e i veicoli con tagliando per le persone con disabilità circolazione a senso unico alternato e possibilità di rallentamenti in alcune strade della città via Orti della.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-03-2026 ore 14:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per...

Traffico Roma del 14-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si incontra a Forte traffico in via Gregorio VII in...

Hung and the homeless girl's careers are developing, but will they be able to secure their future

Una selezione di notizie su Traffico Roma del

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Avanti col raddoppio della Orte-Falconara: treni a singhiozzo e tre mesi di passione; Scontro tra un'auto e un Tir sulla Triestina: 3 feriti tra le lamiere; Roma. Aveva 25 ovuli di cocaina nell’intestino. Trafficante proveniente dal Gambia arrestato all’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino.

Traffico Roma del 25-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa mattina traffico intenso lungo tutte le principali arterie ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare un ... romadailynews.it

Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook