Traffico Roma del 25-03-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 25 marzo 2026, il servizio di infomobilità di Roma, curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, ha segnalato condizioni di traffico nella capitale. La comunicazione riguarda le principali strade e vie di accesso, con aggiornamenti in tempo reale sui percorsi e le eventuali criticità presenti nella zona.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa mattina traffico intenso lungo tutte le principali arterie cittadine in particolare sulla Flaminia traffico intenso tra lo svincolo del raccordo anulare via di Grottarossa in via Salaria sono segnalate tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti in direzione centro in via della Serenissima traffico rallentato tra la 24 e via Prenestina in via Pontina traffico rallentato da Mostacciano alla Colombo per quanto riguarda le modifiche alla circolazione da segnalare senso unico alternato sul ponte dell'Industria per lavori che si svolgono alle 9:30 e le 17 senso unico alternato anche in via di Grottarossa tra via Longone Sabino e via Veientana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-03-2026 ore 11:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono in centro i lavori di riqualificazione delle aree... Traffico Roma del 11-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla Cassia traffico intenso tra la storta e la trionfale in... The Alcohol Explosion Theory: Solving the Mary Celeste (Sleep Story) Tutto quello che riguarda Traffico Roma del Temi più discussi: Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Avanti col raddoppio della Orte-Falconara: treni a singhiozzo e tre mesi di passione; Roma. Aveva 25 ovuli di cocaina nell’intestino. Trafficante proveniente dal Gambia arrestato all’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Traffico Roma del 25-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il traffico Traffico Il gatto ha sostenuto ... romadailynews.it Traffico Lazio del 25-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati intenso traffico sulla riviera laziale e particolare nella zona di Roma ma andiamo per ordine cominciamo dalla ... romadailynews.it Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook