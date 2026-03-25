Alle 8:30 del 25 marzo 2026, il traffico a Roma risultava ancora molto intenso. La rete stradale mostrava un flusso di veicoli elevato, caratterizzato da code e rallentamenti in diverse zone della città. La situazione permaneva critica soprattutto nelle principali arterie e nelle aree di accesso alla periferia.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati resta naturalmente intenso Data l'ora al traffico sulla rete viene cittadina invariata la situazione sul Raccordo Anulare un incidente lungo la carreggiata interna provoca anche incolonnamenti tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita Pisana in direzione quindi dell' Aurelia ancora sul raccordo per traffico molto intenso abbiamo incolonnamenti sempre in carreggiata interna tra la Bufalotta Tiburtina è ancora tra le uscite Prenestina Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dalla Cassia fino al Aurelia e da qui fino all'uscita per la via Pontina del proposto sempre in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-03-2026 ore 08:30

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