Traffico Roma del 25-03-2026 ore 07 | 30

Alle 07:30 del 25 marzo 2026, il traffico a Roma presenta diversi rallentamenti nelle zone centrali e periferiche della città. Si segnalano code sulla viabilità principale, con alcune strade che registrano congestioni intense. La situazione è monitorata da autorità e servizi di informazione sulla mobilità. Non sono riportati incidenti o interruzioni di rilievo nel momento specifico.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il traffico Traffico Il gatto ha sostenuto in queste ore sulla riviera cittadina in concomitanza con l'inizio delle attività lavorative cominciamo col segnalare un incidente avvenuto sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna ci sono incolonnamenti tra il bivio con la Roma Fiumicino all'uscita Pisana in direzione quindi della Aurelia Per quanto riguarda il raccordo per traffico molto intenso abbiamo incolonnamento in carreggiata interna tra le uscite Prenestina Ardeatina in carreggiata esterna per lo stesso motivo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-03-2026 ore 07:30 Articoli correlati Traffico Roma del 07-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in... Traffico Roma del 03-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma incidente con code di 3 Km sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo anulare Viale Togliatti verso la tangenziale est e qui in... The Alcohol Explosion Theory: Solving the Mary Celeste (Sleep Story) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico Roma del Temi più discussi: Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Avanti col raddoppio della Orte-Falconara: treni a singhiozzo e tre mesi di passione; Roma. Aveva 25 ovuli di cocaina nell’intestino. Trafficante proveniente dal Gambia arrestato all’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Traffico Roma del 24-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ancora qualche problema lungo la carreggiata interna del ... romadailynews.it Traffico A24 e A25 in tempo reale: situazione, pedaggio e webcamInformazioni per chi percorre spesso le autostrade A24 e A25 di Anas: traffico in tempo reale, pedaggio e modalità per il mancato pagamento ... sicurauto.it Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook