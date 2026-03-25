Traffico Lazio del 25-03-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 25 marzo 2026, si segnalano rallentamenti sulla A1 Firenze-Roma a causa di lavori tra la diramazione di... La situazione interessa principalmente il traffico in direzione di Roma, con code e riduzioni di velocità in alcune tratte. I veicoli sono invitati a prestare attenzione alle segnalazioni e a rispettare le indicazioni sulla strada.

luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Firenze Roma e rallentamenti per lavori tra la diramazione di Roma nord e Ponzano romano-soratte in direzione di Firenze sulla diramazione di Roma Sud si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione dell'autosole incidente anche su via Pontina code tra Pomezia e Aprilia verso Latina consueti spostamenti di queste ore a Roma sul raccordo in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria tra Nomentana e Prenestina stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina è sul raccordo Viterbo Terni per la chiuso lo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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