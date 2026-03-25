Alle 09:30 del 25 marzo 2026, si registra un traffico intenso sulla riviera laziale. La situazione riguarda principalmente le strade della regione, con code e rallentamenti visibili nei principali punti di transito. La circolazione appare più congestionata rispetto ai normali orari di punta, in particolare nelle aree di accesso e uscita dalla città.

luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati intenso traffico sulla riviera laziale e particolare nella zona di Roma ma andiamo per ordine cominciamo dalla provincia di Viterbo sul raccordo Viterbo termine i lavori e chiusura dello svincolo di Bagnaia per uscire per le provenienze da Viterbo ma anche per entrare sul raccordo in direzione di Orte e Terni ricordiamo i nostri lavori tra Orte Soriano nel Cimino Qui si eccita su carreggiate ridotte a Roma traffico congestionato sulla Flaminia con le code registrate da Labaro al bivio di Tor di Quinto e di conseguenza sulla raccordo a fare si sono formati incolonnamenti in carreggiata interna a partire... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 25-03-2026 ore 09:30

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