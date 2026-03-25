Nella zona del Messinese, tra Milazzo e la costa tirrenica, i carabinieri hanno eseguito un’operazione su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. Sono state arrestate 17 persone, con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale locale. L’azione delle forze dell’ordine riguarda un’indagine sul traffico di droga nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei carabinieri su disposizione della DDA. I carabinieri stanno eseguendo a Milazzo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone, emessa dal Gip del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che di minaccia e violazione delle normative sul controllo delle armi. Un’organizzazione radicata sul territorio. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale sarebbe stato stabilmente organizzato e attivo nel traffico di droga, in particolare hashish, cocaina e crack. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Traffico di droga nel Messinese: 17 arresti tra Milazzo e la costa tirrenica

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