Tracce di sangue Garlasco cambia la scena del crimine?

Il caso di Garlasco torna a essere sotto i riflettori dopo l’individuazione di nuove tracce di sangue sulla scena del crimine. Le forze dell’ordine stanno analizzando i dettagli raccolti, mentre gli inquirenti valutano se si tratti di elementi che possano modificare le ipotesi finora avanzate. La vicenda, che ha avuto un lungo percorso processuale, si arricchisce di ulteriori elementi investigativi.

Il delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, con nuovi elementi che riaprono interrogativi mai del tutto sopiti. Dopo anni di analisi, processi e sentenze, il caso legato all’omicidio di Chiara Poggi continua infatti a offrire spunti di riflessione, soprattutto alla luce delle più recenti valutazioni tecniche. In particolare, le indiscrezioni sulla perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo hanno riacceso il dibattito su ciò che potrebbe essere accaduto davvero all’interno dell’abitazione. >> Grande Fratello Vip, Francesca Manzini è un veleno con Alessandra Mussolini. Ed ecco cosa succede alle sue spalle Secondo quanto emerso, la giovane potrebbe aver tentato di difendersi, ipotesi che suggerisce una possibile colluttazione con l’aggressore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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