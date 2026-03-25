Touring un secolo di capolavori da Alfa a Ferrari

Il 25 marzo 1926, due soci fondarono a Milano una carrozzeria specializzata nella realizzazione di veicoli di alta gamma. Nel corso di un secolo, l’azienda si è distinta per aver realizzato numerosi modelli per marchi come Alfa Romeo e Ferrari, diventando una delle realtà più riconosciute nel settore della carrozzeria. La sua storia si è sviluppata attraverso diverse epoche, mantenendo sempre un ruolo di rilievo nel settore automobilistico.

Compie cento anni la Carrozzeria Touring, nata a Milano il 25 marzo del 1926, in via Ludovico da Breme 65, grazie alla "visione" sul futuro dell'automobile di due amici di vecchia data, gli avvocati Felice Bianchi Anderloni, ex collaudatore della Isotta Fraschini, e Carlo Ponzoni, che rilevarono la maggioranza azionaria della Carrozzeria Falco di Vittorio Ascari, fratello di Antonio, il grande campione dell’Alfa Romeo e zio di Alberto, futuro campione del mondo di Formula 1 con la Ferrari. L'idea era quella di dare all'azienda un’impronta nuova nella vestizione dei telai che le fabbriche di automobili consegnavano nudi ai loro clienti: non una carrozzeria legata a tradizioni artigianali, come avveniva all'epoca, ma libera di dare sfogo a nuove idee in materia di stile e metodi costruttivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Touring, un secolo di capolavori da Alfa a Ferrari Articoli correlati Simpatiche canaglie, da Alfa-Alfa a cattolico radicale: Bug Hall racconta il voto di povertàBug Hall, ex volto amatissimo di Simpatiche canaglie, racconta la scelta radicale di abbandonare Hollywood, prendere un voto di povertà e vivere in... Bmw Serie 5 520d Touring: prova e consumi della station wagon da viaggioPassano gli anni, ma il formato delle grandi station wagon diesel rimane un classico difficile da battere per chi vuole coprire lunghe distanze... Tutti gli aggiornamenti su Touring un secolo di capolavori da Alfa... Discussioni sull' argomento Il Museo Alfa Romeo festeggerà il suo 50° anniversario nel 2026 con numerose iniziative; Il Museo Alfa Romeo celebra i 50 anni: un 2026 all’insegna della passione e delle icone del Biscione; Museo Alfa Romeo, 50 anni tra mito e velocità; Visso, gli sciacalli rubano anche la targa del Touring Club. Allarme per i raid nel cratere. Dodici quadri per un secolo di motoriC’è un modo diverso dal solito per attraversare quasi un secolo di meccanica senza fare l’elenco dei modelli: osservare come sono catturati non da un obiettivo, ma interpretati attraverso pennelli e ... gazzetta.it Lancia Flaminia GT Touring - 2026 - facebook.com facebook