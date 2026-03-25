Toscana bene l’export ma il Pil cala nel 2025 | Usa primo mercato di sbocco
Nel 2025, la Toscana ha raggiunto un nuovo massimo di 76,3 miliardi di euro di esportazioni, confermandosi come il principale mercato di sbocco negli Stati Uniti. Tuttavia, mentre il settore export si mostra in crescita, il prodotto interno lordo regionale è previsto in calo nel corso dell'anno. La regione mantiene così una posizione di rilievo nell'economia nazionale, anche se con segnali contrastanti.
FIRENZE – La Toscana si conferma locomotiva d’Italia per capacità di esportazione, segnando nel 2025 un record storico di 76,3 miliardi di euro. Il balzo del 21,3% rispetto all’anno precedente posiziona la regione al vertice nazionale per incidenza dell’export sul Pil (53,1%), un dato emerso dal rapporto Community Toscana di The European House Ambrosetti presentato oggi a Firenze. Nonostante una crescita del Pil nel 2024 superiore alla media nazionale (2,9%), le stime per il 2025 indicano però una frenata allo 0,8%, segno di un assestamento fisiologico. Il motore di questo successo risiede nei settori del farmaceutico, dei metalli e della moda, con gli Stati Uniti che si confermano il primo mercato di sbocco assorbendo 12,4 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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Le regioni interessate sono 17 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) - facebook.com facebook
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