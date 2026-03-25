Nel parcheggio in centro storico, situato nell’area dell’ex Mof, si sono verificati nuovi furti di ruote. La notte tra lunedì 23 e martedì 24 sono state sottratte parti di almeno un veicolo, che è stato poi ritrovato appoggiato sui mattoni. Questa zona era già stata teatro di tentativi di furto e di altri atti vandalici all’inizio del mese.

Ancora vandali e ladri al parcheggio dell’ex Mof. Dopo i due casi di inizio mese (con il tentativo di furto di alcune auto e l’avvenuta razzia di due ruote in un’altra vettura), nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 un’ulteriore vicenda simile si è verificata nell’area di sosta per i mezzi accanto a via Darsena. Questa volta, l’auto presa di mira dai ladri è stata trovata dal legittimo proprietario senza tutti e quattro gli pneumatici. Letteralmente su quattro ruote. Non una scena di un film, dunque, ma la cruda realtà: “Questo è l'ennesimo evento che capita in quel parcheggio nell'ultimo periodo – racconta la vittima -. In 15 anni che vivo nella zona queste cose non erano mai capitate”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Tornano i ladri al parcheggio in centro storico: via le ruote, auto trovata sui mattoni

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