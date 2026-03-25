Tornano i Campi Museali Pasquali

A Arezzo, dal 25 marzo 2026, riaprono i Campi Museali Pasquali presso la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi. L’evento si svolge durante le festività pasquali e coinvolge diverse esposizioni all’interno della struttura museale. La manifestazione si estende per alcuni giorni e comprende mostre temporanee, visite guidate e attività dedicate ai visitatori.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Per le Festività Pasquali la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, il Museo della Fraternita dei Laici e il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano propongono, con un progetto didattico comune, i “Campi Museali Pasquali”. I quattro musei rinnovano la loro sinergia per offrire ad un massimo di 15 bambini fra i 6 e gli 11 anni l’opportunità di trascorrere una parte delle vacanze di Pasqua scoprendo ogni giorno un diverso luogo, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici. Il 2 aprile dalle ore 10 alle ore 16, il 3 e il 7... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornano i Campi Museali Pasquali Articoli correlati Leggi anche: Spasso al museo: tornano i campi pasquali tra arte e creatività A Bormio tornano i Pasquali, capolavori segreti della tradizione alpina: grande festa domenica 5 aprileBormio (sondrio), 14 marzo 2026 – E' una delle tradizioni più sentite dalla comunità che da oltre 400 anni unisce fede, artigianato, creatività,...