Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, le lancette dell’orologio verranno spostate avanti di un’ora, segnando il ritorno all’ora legale. L’ora legale sarà in vigore fino alla notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre. Questa modifica avviene ogni anno nella stessa data e alla stessa ora.

Il passaggio dall’ora solare alla legale avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, come sempre alle 2 di notte. Le lancette saranno spostate in avanti di 60 minuti, dunque le 2 diventeranno le 3. Il passaggio dall’ora solare alla legale avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, come sempre alle 2 di notte. Le lancette saranno spostate in avanti di 60 minuti, dunque le 2 diventeranno le 3. Si dormirà un’ora in meno, ma le giornate si allungheranno: si guadagnerà più luce solare e il tramonto arriverà più tardi. Una scelta che, da sempre, aiuta a ridurre le spese energetiche, riducendo l’illuminazione artificiale, consentendo, quindi, un notevole risparmio sulle bollette. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Torna l’ora legale 2026: quando spostare le lancette?

Articoli correlati

Ora legale marzo 2026, quando torna e come spostare le lancette(Adnkronos) – È quasi tempo di primavera e insieme alle giornate più calde tornerà anche l'ora legale.

Torna l’ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancetteAnche quest’anno l’arrivo della primavera porta con sé il consueto appuntamento con il passaggio all’ora legale.

Ora legale 2026, quando cambia La data in cui spostare le lancette indietro quest'anno arriva prima

Una selezione di notizie su Torna l'ora legale 2026 quando spostare...

Temi più discussi: Ora legale 2026, quando cambia in Italia e perché continuiamo a spostare le lancette; Torna l'ora legale: ecco quando spostare le lancette un'ora avanti; Ora legale, lancette in avanti tra sabato e domenica. Al via l’iter per renderla permanente; Cambio dell’ora legale 2026, quando spostare le lancette dell’orologio.

Torna l'ora legale, quando spostare le lancette in avanti: parte l'iter alla Camera per renderla permanenteCome funzionerebbe il nuovo sistema e chi è che vuole cambiarlo, promessi risparmi in bolletta e altri benefici. La commissione Attività produttive ha approvato l'avvio dell'indagine conoscitiva sull ... palermotoday.it

Ora legale 2026: cos’è davvero, quando cambia e perché sempre più Paesi vogliono dire addio allo spostamento delle lancetteNella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 torna l’ora legale. Scopri cos’è, come si differenzia dall’ora solare, vantaggi, svantaggi ed effetti su salute e animali ... tuttogreen.it

#GMG REFERENDUM: UNA GENERAZIONE CHE TORNA A CONTARE di Lorenzo Calza "Forse, più che il merito del quesito – la separazione delle carriere dei magistrati – i giovani hanno percepito il voto come un atto di difesa della Costituzione, un gesto i - facebook.com facebook

ttamente dagli anni Novanta, il make up occhi azzurro e blu torna nelle palette della primavera 2026. Più luminoso, portabile e desiderabile che mai x.com