Il maltempo si ripresenta sulla regione, con previsioni di pioggia e venti intensi. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per le aree interne della provincia di Ferrara e un’allerta arancione per le zone costiere. Le autorità invitano alla massima attenzione e alla verifica delle misure di sicurezza in vista delle condizioni atmosferiche previste.

Torna il maltempo e torna l’allerta meteo. Gialla per parte ‘interna’ della provincia di Ferrara, arancione per la zona del mare. Ma andiamo con ordine. La giornata in questione è quella di giovedì 26 marzo, in cui è atteso l’arrivo di una perturbazione su tutto il territorio estense. Nuvole e pioggia che saranno protagoniste già dalla tarda serata di mercoledì 25 e per tutto l’arco della mattinata di giovedì. Al netto dell’acqua (che, salvo rari momenti, non dovrebbe cadere in maniera copiosa), a preoccupare maggiormente è il vento. Sono, infatti, attese forti raffiche soprattutto lungo il litorale: per questo motivo, per la giornata di giovedì 26 è stata diramata l’allerta arancione nei territori di Comacchio, Codigoro e Mesola. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Torna il maltempo, attesa pioggia ma soprattutto vento forte: scatta la 'doppia' allerta

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