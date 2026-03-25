Torna il freddo in Italia In arrivo un ciclone artico con forti venti di burrasca e neve a bassa quota | ecco dove

In Italia torna il freddo con l’arrivo di un ciclone artico. Da oggi pomeriggio, venti di burrasca interesseranno diverse regioni tra Nord e Centro, tra cui Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria e Lazio. Si prevedono nevicate a bassa quota in alcune di queste aree.

Dal pomeriggio di oggi venti di burrasca interesseranno Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio. Si estenderanno poi in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte, specie sulle due isole maggiori e mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Ma il vento non sarà l’unico problema. Nelle prossime 48 ore sono attesa neve a basse quote sull’Appennino e brusco abbassamento delle temperature. Dove nevica a partire da domani. Secondo quanto riferisce al Corriere Mattia Gussoni, esperto meteorologo de iLMeteo. 🔗 Leggi su Open.online

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