A Torino, i militari della Guardia di finanza hanno eseguito un sequestro di circa 500mila euro nei confronti di un uomo condannato per associazione di tipo mafioso, armi e contrabbando. Il provvedimento di confisca di prevenzione è stato disposto con un decreto volto a bloccare i beni riconducibili alla persona coinvolta in attività illegali legate alla 'ndrangheta.

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Torino hanno eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione per un valore complessivo di circa 500mila euro nei confronti di un soggetto già condannato, tra l’altro, per associazione di tipo mafioso. Il provvedimento L’operazione è stata condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – ed è scaturita da un decreto emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino. Il sequestro ha riguardato disponibilità finanziarie e beni immobili riconducibili all’indagato e al suo nucleo familiare.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Torino, sequestro da mezzo milione ad un condannato per 'ndrangheta, armi e contrabbando

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