Torino rapina una donna disabile | fermato 23enne

A Torino, due giovani sono stati fermati dai carabinieri dopo aver rapinato una donna disabile in strada alcuni giorni fa. Uno dei due, un 23enne, è stato identificato e arrestato, mentre l’altro è ancora ricercato. L’episodio ha coinvolto una donna in carrozzina, sulla quale sono state compiute le azioni criminali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Due giovani sono stati individuati e fermati dai carabinieri, dopo che alcuni giorni fa avevano rapinato in strada una donna in carrozzina. È successo a Torino: i due - lo scorso 11 marzo - a bordo di un monopattino avevano avvicinato la 47enne accompagnata dalla figlia di diciannove anni, strappandole dal collo due catenine d'oro. Un'aggressione brutale: uno dei due aveva prima picchiato la diciannovenne e poi strappato i monili alla donna con disabilità, scappando a bordo del monopattino. Adesso i carabinieri della compagnia Oltre Dora hanno individuato gli autori del gesto: un ventitreenne marocchino senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, e il suo complice, conterraneo ventinovenne anch'egli senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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