Una donna in carrozzina è stata rapinata davanti a un supermercato, causando sdegno tra i residenti. La polizia ha fermato un uomo di 23 anni in relazione all’accaduto. L’episodio è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza, e il video ha circolato sui social, aumentando la portata dell’evento.

Un episodio brutale che ha sconvolto la comunità, aggravato dalla diffusione di un video choc che ha ripreso l’intera scena. Le immagini, circolate rapidamente, mostrano la violenza consumarsi in pochi istanti, in pieno giorno, davanti a un supermercato. Una sequenza che ha lasciato senza parole e che restituisce tutta la gravità di quanto accaduto, trasformando un fatto di cronaca in un caso destinato a far discutere. Aggressione Torino: rapina violenta a una donna disabil. L’episodio si è verificato a Torino, nei pressi di un supermercato in corso Romania, nella giornata dell’11 marzo. Una donna di 47 anni, costretta su una sedia a rotelle, è stata presa di mira da due giovani che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’avrebbero aggredita con l’obiettivo di sottrarle alcuni oggetti di valore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Torino, donna in carrozzina rapinata davanti al supermercato: fermato 23enne

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