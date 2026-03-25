Torino docente aggredita davanti alla scuola IC Gabelli a Barriera di Milano

Oggi intorno alle 13, nella zona di Barriera di Milano, un'istituzione scolastica è stata teatro di un episodio di violenza. Una docente ha subito un'aggressione davanti all’ingresso dell’IC Gabelli, una scuola elementare e media della zona. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli abitanti e le autorità locali, che stanno indagando sull’accaduto.

Momenti di paura oggi, intorno alle ore 13, nella zona di Barriera di Milano, davanti all’IC Gabelli, un istituto comprensivo della città. Una docente, Claudia Ciccariello, insegnante di lettere, storia e geografia, è stata aggredita da un uomo di colore, sconosciuto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo l’avrebbe strangolata, scippata e scaraventata a terra. Il primo soccorso è stato prestato da una collega, che ha immediatamente chiamato il 118. La docente è stata poi trasportata all’ospedale Giovanni Bosco, situato nelle vicinanze, per ricevere le cure necessarie e dove si trova tuttora. A raccontare l’accaduto a Il Giornale è stato Massimiliano Fichera, professore di musica che ha scelto di insegnare proprio in questo quartiere multietnico e difficile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Torino, docente aggredita davanti alla scuola IC Gabelli a Barriera di Milano Articoli correlati Pachino, insegnante aggredita da un genitore davanti alla scuolaABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nel Siracusano Un grave episodio di violenza si è verificato a Pachino, in provincia di Siracusa. Siracusa, a Pachino una docente aggredita da un genitore durante un incontro a scuola Un grave episodio di violenza si è verificato all’interno dell’Istituto comprensivo “Vitaliano Brancati” di Pachino, in provincia di Siracusa, dove...