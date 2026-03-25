Torino disabile rapinata e aggredito chi la accompagnava | arrestato un 23enne

A Torino, un giovane di 23 anni di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver rapinato una donna disabile e di aver aggredito anche la figlia che cercava di proteggerla. Durante le indagini, è stato anche identificato un complice coinvolto nell'episodio. L'evento si è verificato nel centro della città e l'arresto è avvenuto poco dopo la rapina.

Ha rapinato una donna disabile, aggredendo anche la figlia che tentava di difenderla: un 23enne, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri a Torino, mentre è stato identificato il complice. I fatti risalgono all’11 marzo nei pressi di un supermercato di corso Romania. I due, a bordo di un monopattino, avevano avvicinato una donna di 47 anni, costretta su una sedia a rotelle, e la figlia di 19 anni. Durante l’aggressione uno dei due aveva colpito la giovane per poi strappare dal collo della madre due catenine d’oro e fuggire (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Torino, disabile rapinata e aggredito chi la accompagnava: arrestato un 23enne Articoli correlati Torino, rapinata disabile in sedia a rotelle: arrestato marocchinoLa donna si trovava nei pressi di un supermercato insieme alla figlia di 19 anni quando è state avvicinate da due malviventi sopraggiunti in... Operatore socio-sanitario arrestato a Torino, paziente disabile abusata ripetutamente per oltre un annoEseguito un arresto a Torino, dove un cittadino italiano di 65 anni è stato fermato per abusi sessuali commessi tra il 2019 e il 2020 ai danni di una... Una raccolta di contenuti su Torino disabile rapinata e aggredito... Temi più discussi: Violenta rapina nei confronti di una donna disabile a Torino, fermato un 23enne; Appena finita la messa alla prova, assalta un market con una siringa: fuga e arresto a Torino; Rapina al supermercato a Napoli, fucile puntato alla testa del vigilante poi scontro con la polizia; Sinner batte Michelsen e si qualifica per i quarti del Miami Open. Torino, disabile rapinata e aggredito chi la accompagnava: arrestato un 23enneHa rapinato una donna disabile, aggredendo anche la figlia che tentava di difenderla: un 23enne, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri ... panorama.it Torino, rapina a donna disabile: arrestato 23enne dopo aggressione in monopattino. La telecamera riprende tuttoHa aggredito una donna di 47 anni in sedia a rotelle e picchiato la figlia di 19 anni che tentava di difenderla per rubare due catenine d’oro. Un 23enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri a ... msn.com La rapina in strada a Torino, in pieno giorno, vicino a un supermercato - facebook.com facebook Università di Torino, un crowfunding per salvare l'ermellino. Da mascotte delle Olimpiadi Milano Cortina al rischio di estinzione #ANSA x.com