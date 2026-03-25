TonyPitony? Per me non ha nessun valore artistico È un ottimo performer ma da villaggio turistico di lusso Artisticamente non trovo niente di speciale | così Manuel Agnelli

Nel 2020, durante la stagione di X Factor, la giuria era composta da Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. In quell’occasione, Agnelli ha espresso un giudizio critico su TonyPitony, sostenendo che il suo valore artistico fosse inesistente, pur riconoscendo la sua abilità come performer. Secondo il giudice, il suo stile ricordava più un ambiente di villaggio turistico di lusso che una proposta artistica di rilievo.

Correva l’anno 2020 e a X Factor in giuria c’erano Emma, Mika, Hell Raton e il veterano Manuel Agnelli. Su quel palco tra gli aspiranti concorrenti si è presentato TonyPitony che ha presentato la sua versione di “Hallelujah” alle Audizioni. Ma, come si sa, il cantante non ha passato la selezione. Ieri come oggi, Manuel Agnelli è convinto del suo “no”. Nonostante il successo del cantate mascherato, che ha vinto con Ditonellapiaga la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026 con “Lady Is A Trump”. “Non mi interessa niente di quello che fa TonyPitony. – ha detto Agnelli a Rolling Stone – Per me non ha nessun valore artistico. È un ottimo performer, ma da villaggio turistico di lusso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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