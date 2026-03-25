Il 27 marzo, presso il To Dream Urban District, si terrà un evento gratuito dedicato alla cultura urban, con musica, moda e streetwear. Tra gli ospiti principali ci sarà Tony Effe, che parteciperà per celebrare la campagna

A To Dream Urban District si prepara a ospitare un evento dedicato alla cultura urban, tra musica, moda e streetwear. Venerdì 27 marzo, all’interno del punto vendita KING, è in programma un meet & greet con Tony Effe, figura centrale della scena trap italiana. L’appuntamento, fissato per le ore 18, offrirà ai fan la possibilità di incontrare l’artista in un contesto informale all’interno dello store. L’iniziativa si inserisce nella campagna “Every Step Louder” di Under Armour, proposta in esclusiva con KING. I capi presentati combinano elementi estetici dello streetwear con caratteristiche legate alla performance sportiva, in linea con un immaginario urbano contemporaneo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Tony Effe al To Dream Urban District il 27 marzo per celebrare la campagna "Every Step Louder" | Gratuito

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Tony Effe a Torino incontra i fan: accesso libero con posti limitatiTony Effe incontra i fan a Torino il 27 marzo da KING: accesso libero, ma con priorità per i primi 150 iscritti online. torinofree.it

TONY EFFE & SIDE BABY #1 negli album e fisici, SAMURAI JAY sempre primi tra i singoliDebutto alla numero uno nella classifica album italiana per il mixtape CRACK MUSICA II di TONY EFFE & SIDE BABY. newsic.it

Non so se essere più scioccato dalla foto di Tony Effe con LeBron o emozionato da Christina De Sica con le Jordan. Succede solo al BSMT grazie. - facebook.com facebook