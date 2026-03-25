Titani il giudice colpisce ancora Tre mesi d’inibizione per Ferroni

Un giudice ha stabilito una sanzione di tre mesi di inibizione per un allenatore dopo aver rivolto espressioni minacciose e irriguardose a un assistente arbitrale durante il secondo tempo di una partita. La decisione è stata presa in seguito a un episodio che ha coinvolto il comportamento dell’allenatore nei confronti di un ufficiale di gara.

Tre mesi di inibizione per avere nel secondo tempo "rivolto espressioni gravemente irriguardose e minacciose con atteggiamento intimidatorio all’indirizzo di un assistente arbitrale. Successivamente reiterava la condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara". E’ quello di cui è ’colpevole’, a sentire il giudice sportivo, l’ex responsabile scouting e ds, ora direttore dell’area tecnica del San Marino, Alessio Ferroni. Per questo il dirigente dei biancazzurri, dopo i novanta minuti dello scorso turno in casa contro la Vigor Senigallia, è stato inibito fino al prossimo 24 giugno. A campionato abbondantemente finito. San Marino che,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Titani, il giudice colpisce ancora. Tre mesi d’inibizione per Ferroni Articoli correlati Leggi anche: Oggi il giudice sportivo sul caos a San Siro: Comolli e Chiellini tra inibizione e multa salata Arbitri, la procura Figc chiede 13 mesi di inibizione per il presidente dell’Aia ZappiIl Tribunale federale nazionale della Figc ha sanzionato il presidente dell’Associazione italiana arbitri (Aia), Antonio Zappi, con 13 mesi di...