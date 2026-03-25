Tim e l’offerta di Poste | Deciderà il mercato

Tim ha dichiarato che sarà il mercato a valutare se l’offerta pubblica di acquisto di Poste è equa. Nel frattempo, l’amministratore delegato di Tim ha affermato di essere focalizzato sulla gestione aziendale, sui risultati finanziari e sui piani strategici a lungo termine. La proposta di Poste è stata presentata senza ulteriori commenti ufficiali.

Sarà " il mercato a decidere se l’opas di Poste è ‘fair’ mentre Pietro Labriola, l’ad di Tim, dice di restare concentrato sul suo lavoro di manager, sui numeri e i piani di lungo termine. Ma, in attesa che il cda nomini gli advisor e dia la sua risposta, fa capire che avere alle spalle un gruppo come quello guidato da Matteo Del Fante, può essere un vantaggio. "Insieme a Poste, con o senza offerta pubblica, abbiamo sempre dichiarato di poter ampliare il nostro perimetro e il nostro portafoglio di servizi. Sulla sovranità digitale, è chiaro che Poste può essere un partner molto importante", spiega Labriola parlando a BloombergTV. "In Europa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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