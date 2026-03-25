Tiafoe, nato da un custode e cresciuto nel centro tennistico del Maryland, sogna di conquistare tutti gli Slam. Da bambino, passava ore a colpire palline contro il muro del centro in cui il padre lavorava e viveva. Attualmente, è uno dei principali avversari di Sinner a Miami, competizione che sta attirando l’attenzione nel circuito ATP.

L’anno scorso, carico a molla per il ritorno in quel di Washington, Frances Tiafoe si è sbottonato in una confessione: “Sento di avere la possibilità di vincere tutti e quattro i tornei dello Slam. Questo ha cambiato la mia mentalità”. Big Foe l’ha sparata un po’ troppo big. Anche perché il ragazzone cresciuto nel Tennis Champions Center del Maryland ha tagliato il traguardo dei ventotto (anni) e per ora ne ha vinti solo tre (titoli, ma nessuno a livello Slam). Eppure il suo entusiasmo viaggia sempre sui massimi stagionali: sarà che è partito da zero per davvero, sarà che quando gioca sul cemento statunitense cerca sempre motivazioni extra, sarà che quando affronta i migliori del circuito le prova tutte, e ogni tanto gli riescono pure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tiafoe, il figlio del custode convinto di vincere tutti gli Slam. Chi è il rivale di Sinner a Miami

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