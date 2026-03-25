Thuram qual è il problema? CDS | In allenamento non si…

Il futuro di Marcus Thuram all’Inter sembra essere in discussione, dopo aver mostrato un rendimento positivo nella prima parte del campionato. Tuttavia, nelle ultime settimane, l’attaccante francese ha registrato una battuta d’arresto in campo, attirando l’attenzione dei media e delle voci di mercato. In allenamento, alcune fonti indicano che ci sarebbero state discussioni o problemi di comportamento.

Thuram. Il futuro di Marcus Thuram all’ Inter non appare più solido come qualche mese fa. L’attaccante francese, protagonista assoluto nella prima parte del campionato, sta vivendo una flessione verticale che ha acceso i riflettori delle cronache di mercato. Sebbene le sue qualità tecniche restino indiscutibili, il rendimento recente parla chiaro: 1 solo gol realizzato nelle ultime 16 apparizioni ufficiali. Questo digiuno prolungato ha trasformato quello che era l’idolo indiscusso della tifoseria in un possibile pezzo pregiato da sacrificare nella prossima finestra estiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alla Pinetina non si respira aria di smobilitazione professionale, ma piuttosto di inspiegabile appannamento. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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