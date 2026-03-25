Thuram crisi profonda all’Inter | solo un gol nelle ultime 16 presenze Tikus non incide più Il caso alla Pinetina
L’attaccante francese, arrivato quest’anno, ha segnato una sola rete nelle ultime 16 partite disputate. La sua presenza sul campo non ha più inciso come all’inizio della stagione e il suo rendimento è stato oggetto di discussione tra i tifosi. La situazione ha attirato l’attenzione dei media sportivi, mentre la società monitora da vicino le sue prestazioni.
Inter News 24 Thuram è ormai un caso: l’attaccante francese ha realizzato un solo gol nelle ultime 16 presenze. Chivu si interroga. L’ Inter di Cristian Chivu continua a correre verso lo scudetto con i suoi 69 punti, ma deve fare i conti con l’eclissi prolungata di uno dei suoi protagonisti: Marcus Thuram. Il “Tikus”, pilastro dell’attacco nerazzurro sotto la gestione Oaktree, sta attraversando un momento di profonda crisi realizzativa che preoccupa l’ambiente alla Pinetina. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Thuram, crisi profonda all’Inter: riflessioni in corso. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, il rendimento del francese è sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com
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