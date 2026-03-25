L’attaccante francese, arrivato quest’anno, ha segnato una sola rete nelle ultime 16 partite disputate. La sua presenza sul campo non ha più inciso come all’inizio della stagione e il suo rendimento è stato oggetto di discussione tra i tifosi. La situazione ha attirato l’attenzione dei media sportivi, mentre la società monitora da vicino le sue prestazioni.

Inter News 24 Thuram è ormai un caso: l’attaccante francese ha realizzato un solo gol nelle ultime 16 presenze. Chivu si interroga. L’ Inter di Cristian Chivu continua a correre verso lo scudetto con i suoi 69 punti, ma deve fare i conti con l’eclissi prolungata di uno dei suoi protagonisti: Marcus Thuram. Il “Tikus”, pilastro dell’attacco nerazzurro sotto la gestione Oaktree, sta attraversando un momento di profonda crisi realizzativa che preoccupa l’ambiente alla Pinetina. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Thuram, crisi profonda all’Inter: riflessioni in corso. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, il rendimento del francese è sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram, crisi profonda all’Inter: solo un gol nelle ultime 16 presenze, Tikus non incide più. Il caso alla Pinetina

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