Thiel fa il funerale alle università

Un recente intervento evidenzia come le università siano in difficoltà, caratterizzate da una frammentazione del sapere e da una mancanza di sintesi. Si parla di un controllo sempre più stringente da parte di movimenti sociali e di una stagnazione che si è consolidata nel tempo. L'argomento solleva la necessità di una riflessione sul ruolo e sull'organizzazione delle istituzioni accademiche.

Frammentazione del sapere e incapacità di sintesi, controllo «woke» sulle metafore che descrivono il vero e stagnazione ormai consolidata: l’accademia va ripensata. Come accade sempre nei convegni accademici, i momenti più interessanti non sono le prolusioni ma i capannelli finali o le cene, quando le discussioni diventano più autentiche e ricche. Le recenti Conferenze sull’Anticristo di Peter Thiel a Roma non hanno fatto eccezione e, tra i vari temi trattati dopo il momento centrale, è emerso quello del mondo universitario come realtà ormai destinata al declino. Secondo Thiel, che sostiene questa tesi sin dai tempi di Stanford, l’università... 🔗 Leggi su Laverita.info

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