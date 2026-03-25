The Circle riapre a Tor di Quinto | ripartenza con cene spettacolo
Il locale di oltre 2.000 metri quadrati situato nel parco di Tor di Quinto riapre i battenti dopo la chiusura. La riapertura è prevista per giovedì 26 marzo, pochi mesi dopo l’inaugurazione avvenuta il 24 ottobre 2025. La struttura proporrà nuovamente cene spettacolo e riattiverà le sue attività nella stessa location.
The Circle annuncia ufficialmente la sua riapertura. Il locale di oltre 2mila metri quadrati all’interno del parco di Tor di Quinto, inaugurato lo scorso 24 ottobre 2025, tornerà operativo da giovedì 26 marzo, segnando una nuova fase della sua attività. La ripartenza, come spiegato dai gestori in un comunicato, avverrà però con alcune importanti limitazioni. Niente pista da ballo, almeno per il momento: l’accesso sarà consentito esclusivamente ai clienti delle cene spettacolo. Una scelta che trasforma temporaneamente il format del locale, puntando su un’offerta più elegante e strutturata, con eventi di intrattenimento dal respiro internazionale. 🔗 Leggi su Funweek.it
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