Nel 2026 si terrà un nuovo test sugli animali, suscitando discussioni tra chi sostiene l’uso di metodi alternativi e chi difende i test tradizionali. Dal 2013 l’Unione Europea ha vietato la vendita di prodotti o ingredienti testati sugli animali, ma le questioni legate alla sperimentazione continuano ad essere al centro di dibattiti. La questione riguarda ancora oggi pratiche e normative in evoluzione.

Da marzo 2013 in Europa è vietato per legge vendere qualsivoglia prodotto o ingrediente testato sugli animali. La lotta per raggiungere questo traguardo è stata lunga, ma il percorso non può ritenersi concluso. Se per l’Europa i cambiamenti sono iniziati già nel 2004, in molti paesi del mondo i testi sugli animali sono ancora legali. Per questa ragione moltissime organizzazioni si impegnano attivamente, non solo per sensibilizzare su un argomento che in genere viene nascosto dietro un’etichetta, ma per ricordare la crudeltà di tali pratiche. Una tra queste è PETA, un’organizzazione no-profit che mette in luce condizioni e dinamiche altrimenti accantonate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Test sugli animali nel 2026: la battaglia non è ancora finita

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