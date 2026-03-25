Tessera sanitaria false email sul rinnovo | le istruzioni per difendersi dalla truffa

Una nuova ondata di tentativi di phishing interessa gli utenti della tessera sanitaria. Le truffe si presentano tramite email che chiedono di seguire istruzioni per il rinnovo, con l’obiettivo di sottrarre dati personali e sensibili. Le comunicazioni ingannevoli vengono inviate con messaggi falsi che imitano fonti ufficiali, inducendo i destinatari a fornire informazioni riservate. Le autorità invitano a prestare attenzione e a non cliccare sui link sospetti.

L'allarme arriva direttamente dal sito del Ministero della Salute e riguarda una nuova truffa online, stavolta sul rinnovo della tessera sanitaria. "Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria", si legge sul portale del dicastero. La campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. "Non si tratta di comunicazioni ufficiali", specifica il ministero., "Le email fraudolente - è la spiegazione dal sito del ministero della Salute - invitano l'utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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