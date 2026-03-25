A Rimini, un uomo con disabilità è stato ripetutamente maltrattato e minacciato dalla moglie. La donna è stata arrestata dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver commesso maltrattamenti in famiglia. L’uomo, già in passato vittima di violenze e minacce, ha subito un’ulteriore aggressione che ha portato all’intervento delle autorità.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Rimini, dove una donna è stata fermata dopo aver aggredito il marito con disabilità. L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 23 marzo, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire a seguito di un litigio tra coniugi sfociato in violenza e minacce. Un caso di maltrattamenti a Rimini La ricostruzione dell'intervento Le dichiarazioni della vittima L'aggressione e l'arresto Un caso di maltrattamenti a Rimini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa, che ha richiesto l’intervento di una Volante presso un’abitazione di Rimini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terrore per un uomo con disabilità a Rimini, ripetutamente maltrattato e minacciato dalla moglie: l'intervento

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