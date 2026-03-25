Nel pomeriggio di mercoledì, a Palazzolo sull’Oglio, si è verificato un incidente frontale tra una Vespa e un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Una persona a bordo della Vespa è rimasta gravemente ferita e si trova in condizioni critiche. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

È di un ferito molto grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Palazzolo sull’Oglio. Lo schianto si è verificato intorno alle 15 e ha coinvolto una Vespa e un furgone, che viaggiavano in direzioni opposte. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati frontalmente con violenza. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, collaborando con il personale sanitario nelle operazioni di assistenza. Ad avere la peggio è stato il conducente della Vespa, un uomo di 41 anni, trasferito d’urgenza in elicottero al Civile di Brescia in codice rosso: in serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Terribile frontale tra una Vespa e un furgone: è in condizioni gravissime

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