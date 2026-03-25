Terremoto nel governo | si dimettono Delmastro e Bartolozzi L' ultimatum della premier | Ora anche Santanché abbia la stessa sensibilità

Due membri del governo hanno annunciato le proprie dimissioni in seguito al voto sulla riforma della giustizia, portando a una crisi interna nel partito di maggioranza. La premier ha convocato un vertice con i rappresentanti del suo movimento, chiedendo un cambiamento di atteggiamento da parte di altri esponenti. Nel frattempo, si segnala un richiamo pubblico a un'altra parlamentare affinché mostri maggiore sensibilità sulla questione.

Una nota di Palazzo Chigi, in serata, fuga ogni dubbio: «Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione». Poi l'ultimatum: «Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanché». «La ministra del turismo Daniela Santanchè ha perso la fiducia della premier: ci pare evidente che debba dimettersi», dice la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi, che annuncia la presentazione diuna mozione di sfiducia alla Camera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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C’è un terremoto nella maggioranza. L’opposizione deva stare ferma, osservare e non infilarsi in discussioni sulle primarie. Mi pare che i magistrati siano più politici della minoranza e infatti il segretario ANM rilancia il dialogo. Così si fa. #referendum x.com