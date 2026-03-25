Terremoto nel governo Meloni chiede dimissioni alla Santanchè

Da tv2000.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria del “no” al referendum, il governo si trova di fronte a una crisi politica. La premier ha richiesto le dimissioni di un membro del partito di maggioranza, mentre due altri esponenti, uno parlamentare e un sottosegretario, hanno annunciato la loro uscita dall’incarico. La situazione ha portato a un forte movimento all’interno dell’esecutivo, con diversi membri che lasciano i loro ruoli.

Il terremoto nel governo dopo la vittoria del “no” al referendum. Si dimettono Delmastro e Bartolozzi. La premier Meloni chiede un passo indietro anche al Ministro del Turismo, Daniela Santanchè che, per ora, resiste. Sevizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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