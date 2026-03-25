Terremoto nel governo Meloni chiede dimissioni alla Santanchè

Dopo la vittoria del “no” al referendum, il governo si trova di fronte a una crisi politica. La premier ha richiesto le dimissioni di un membro del partito di maggioranza, mentre due altri esponenti, uno parlamentare e un sottosegretario, hanno annunciato la loro uscita dall’incarico. La situazione ha portato a un forte movimento all’interno dell’esecutivo, con diversi membri che lasciano i loro ruoli.

Il terremoto nel governo dopo la vittoria del “no” al referendum. Si dimettono Delmastro e Bartolozzi. La premier Meloni chiede un passo indietro anche al Ministro del Turismo, Daniela Santanchè che, per ora, resiste. Sevizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Terremoto nel governo, Meloni chiede dimissioni alla Santanchè Articoli correlati Leggi anche: Meloni chiede le dimissioni di Santanchè: tensione nel governo e maggioranza in difficoltà Terremoto post Referendum: Meloni chiede le dimissioni di Santanché che non vuole tirarsi indietroGiorgia Meloni, dopo l'esito negativo al Referendum, ha chiesto a Daniela Santanché di fare un passo indietro. Terremoto nel governo, Meloni chiede dimissioni alla Santanchè Approfondimenti e contenuti su Terremoto nel governo Meloni chiede... Temi più discussi: Terremoto nel governo Meloni, si dimettono i funzionari della Giustizia Delmastro e Bartolozzi; Terremoto nel governo: si dimettono Delmastro e Bartolozzi. L'ultimatum della premier: Ora anche Santanché abbia la stessa sensibilità; Terremoto nel governo Meloni, dopo la sconfitta al Referendum saltano Delmastro e Bartolozzi. La premier chiede anche un passo indietro alla ministra Santanché; Delmastro e Bartolozzi si sono dimessi: terremoto nel governo. Bartolozzi e Delmastro si dimettono, terremoto nel governo. Meloni: «Santanchè faccia la stessa scelta»Il 'no' vince il referendum costituzionale sulla giustizia, a sorpresa con ampio margine. Il 53,25% si schiera contro la riforma del governo Meloni, circa 15 milioni di ... leggo.it Governo, lasciano Delmastro e Bartolozzi. Meloni auspica dimissioni ministra SantanchèLeggi su Sky TG24 l'articolo Governo, lasciano Delmastro e Bartolozzi. Meloni auspica dimissioni ministra Santanchè ... tg24.sky.it Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv a 3 km a nord est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara, alle 8.13 di questa mattina. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o pe - facebook.com facebook Un #terremoto di M 4.0 è avvenuto alle 08:13 nei pressi di Fosdinovo (MS), al confine tra #Toscana e #Liguria. La scossa è stata localizzata ad una profondità di 11 km ed è stata avvertita da Livorno a Genova, in particolare tra Viareggio, Massa, Carrara e L x.com