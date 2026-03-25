Il 25 marzo 2026, un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato con epicentro a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara. La scossa è stata percepita in tutta la provincia e in alcune zone della Toscana, con numerosi cittadini che hanno avvertito chiaramente il movimento sismico. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti nelle prime ore successive all’evento.

Fosdinovo, 25 marzo 2026 – Un terremoto di 4 gradi Richter con epicentro a Fosdinovo è stato nettamente avvertito in tutta la provincia di Massa Carrara e in parte della Toscana. Accade nella prima mattina di mercoledì 25 marzo alle 8.13, come riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non ci sarebbero feriti, mentre le forze di Protezione Civile cercano di censire eventuali danni. Molte persone hanno avvertito il sisma. Il sisma è avvenuto a una profondità di 11 chilometri. La zona è al confine tra la Toscana e la Liguria, tra le province di Massa Carrara e La Spezia. Per questo il sisma è stato chiaramente sentito anche nello Spezzino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terremoto Massa Carrara, scossa di 4 gradi Richter, in tanti sentono il sisma

Articoli correlati

Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo 4.4. Avvertito fino a La Spezia e GenovaUna scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata il 25 marzo 2026 alle 08:13 a Fosdinovo (Massa-Carrara), profondità 10,9 km.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: sisma avvertito dalla popolazioneUna forte scossa di terremoto è stata registrata alle ore 23,12 nei Campi Flegrei.

Approfondimenti e contenuti su Terremoto Massa Carrara

Argomenti discussi: Terremoto al largo dell’isola di Vancouver.

Terremoto Massa Carrara, scossa di 4 gradi Richter, in tanti sentono il sismaFosdinovo, 25 marzo 2026 – Un terremoto di 4 gradi Richter con epicentro a Fosdinovo è stato nettamente avvertito in tutta la provincia di Massa Carrara e in parte della Toscana. Accade nella prima ma ... lanazione.it

Terremoto magnitudo tra 3.9 e 4.4 tra La Spezia e Massa CarraraUn terremoto di magnitudo stimata compresa tra 3.9 e 4.4 è stato registrato alle ore 08:13 di oggi 25 marzo 2026 nella zona tra le province di Massa-Carrara e La Spezia. notizia ... ilmessaggero.it