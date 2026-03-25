Terremoto in Toscana

In Toscana, una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificata nella provincia di Massa-Carrara, con epicentro a Fosdinovo. La scossa è stata avvertita in diverse aree della regione, senza segnalazioni di danni significativi o feriti fino a questo momento. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e ha invitato la popolazione alla calma.

Terremoto di magnitudo ML 4.0 in provincia di Massa-Carrara con epicentro a Fosdinovo, scossa avvertita in molte zone della Toscana.Verifiche in corso con il sistema regionale di Protezione Civile. Il presidente Eugenio Giani ha annunciato che il sistema regionale di Protezione Civile sta effettuando delle verifiche in provincia di Massa Carrara dopo la scossa di terremoto registrata dall'Ingv alle 8.13, con epicentro localizzato a 3 km da Fosdinovo a una profondità di 11 km. Il presidente Eugenio Giani si è poi messo in contatto con Antonio Moriconi, sindaco del Comune di Fosdinovo, per capire la situazione dopo la scossa di terremoto di stamattina con epicentro a 3km dal paese. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Terremoto in Toscana Articoli correlati Leggi anche: Terremoto in Toscana: scossa 2.6 nel Pistoiese Leggi anche: Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.6 nel Pistoiese Terremoto in Messico, tremano i palazzi Contenuti utili per approfondire Terremoto in Toscana Temi più discussi: Terremoto, scossa di magnitudo 4 in Toscana: epicentro a Fosdinovo; Due scosse di terremoto fanno tremare la Toscana; Forte terremoto a Cuba, sisma di magnitudo 6 scuote l’isola; Salvare l’arte in caso di calamità. Terremoto simulato, tutti in azione. Terremoto di magnitudo 4.1 Massa Carrara. Avvertito in molte zone della Toscana. Il presidente Giani: Verifiche in corsoUna forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in provincia di Massa Carrara. La terra ha tremato intorno alle 8.13 ... dire.it Terremoto di magnitudo 4 in provincia di Massa Carrara, la terra trema anche in LiguriaTerremoto di magnitudo 4 in Toscana: il sisma, avvenuto questa mattina poco dopo le 8, è stato avvertito nitidamente anche in Liguria ... greenme.it ULTIM'ORA Terremoto a Massa Carrara, magnitudo 4.0: scuole chiuse - facebook.com facebook Terremoto nel territorio apuano Scossa di magnitudo ML 4.0 questa mattina, 25 marzo 2026 alle 08:13, con epicentro a 3 km a nord-est di Fosdinovo (MS). La profondità è stata stimata in 10,9 km. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e x.com