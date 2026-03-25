Terremoto in Toscana | scossa di magnitudo 4 a Fosdinovo Scuole chiuse a Carrara Seravezza e Pietrasanta

Oggi, 24 marzo 2026, alle prime ore del mattino, una scossa di terremoto di magnitudo 4 si è verificata in Toscana, con epicentro a Fosdinovo. A causa del sisma, le scuole sono state chiuse a Carrara, Seravezza e Pietrasanta. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. La zona interessata è stata oggetto di controlli e verifiche tecniche da parte delle autorità competenti.

MASSA (MASSA CARRARA) – La terra ha tremato, poco dopo le 8 di oggi, 24 marzo 2026, in Toscana. La scossa di terremoto, di magnitudo 4.0, è stata registrata in provincia di Massa-Carrara. Secondo quanto registrato dall’INGV, l’epicentro è stato localizzato a 3 km a nord-est da Fosdinovo. L’epicentro, invece, è stato rilevato a 11 km di profondità. Molte le persone uscite in strada e le chiamate ai vigili del fuoco. Nessun danno segnalato al momento: il sisma sarebbe stato avvertito fino a La Spezia. NESSUN DANNO – Il presidente della Regione Eugenio Giani ha dichiarato: “È rassicurante il fatto che al momento non si registrino danni rilevanti e che le persone siano tutte in sicurezza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4 a Fosdinovo. Scuole chiuse a Carrara, Seravezza e Pietrasanta Articoli correlati Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4,3 a Fosdinovo (Massa-Carrara), con profondità di 11km percepito anche a La Spezia- VIDEOLa scossa è stata registrata alle 8:13 con epicentro nel comune di Fosdinovo, nel cuore della Lunigiana, nella provincia di Massa-Carrara Una scossa... Scossa di terremoto a Fosdinovo vicino Massa-Carrara di magnitudo 4,0, sentito anche a La Spezia: "Boato"Mercoledì 25 marzo una scossa di terremoto ha fatto tremare la provincia di Massa-Carrara. Tutti gli aggiornamenti su Terremoto in Toscana scossa di... Temi più discussi: Terremoto, scossa di magnitudo 4 in Toscana: epicentro a Fosdinovo; Due scosse di terremoto fanno tremare la Toscana; Terremoto in Friuli-Venezia Giulia, scossa di magnitudo 3.9 nella provincia di Udine; Terremoto in Friuli Venezia Giulia. Terremoto di magnitudo 4.1 Massa Carrara. Avvertito in molte zone della Toscana. Il presidente Giani: Verifiche in corsoUna forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in provincia di Massa Carrara. La terra ha tremato intorno alle 8.13 ... dire.it Terremoto scuote Massa Carrara e Toscana, Giani rassicura cittadini e avvia verifiche su eventuali danniTerremoto in Toscana, scossa 4.1 vicino Fosdinovo senza danni rilevanti Un terremoto di magnitudo 4,1 è stato registrato questa mattina dall’Ingv in p ... assodigitale.it Terremoto in provincia di Massa-Carrara, in Toscana, a Fosdinovo. Magnitudo 4. Ecco qui i dettagli - facebook.com facebook Toscana, terremoto di magnitudo 4 in provincia di Massa-Carrara x.com