Terremoto in Toscana scossa di magnitudo 4.0 a Massa Carrara

Nella mattinata di oggi, 25 marzo, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 nella provincia di Massa Carrara. L'evento sismico è stato percepito in tutta la regione Toscana, senza segnalazioni di danni significativi o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno effettuando controlli nelle zone interessate.

Nella mattinata di oggi 25 marzo un terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito la provincia di Massa Carrara ed è stato avvertito in tutta la regione Toscana Una scossa diterremotodi magnitudo 4.0 è stata registrata nella mattinata di oggi in provincia diMassa Carrara, generando apprensione tra la popolazione ma senza, al momento, conseguenze gravi. Secondo i dati forniti dall’INGV, il sisma si è verificato alle 8:13 con epicentro localizzato a circa tre chilometri a nord-est di Fosdinovo. L’evento è stato registrato a una profondità di circa 11 chilometri, una caratteristica che ha contribuito a rendere la scossa chiaramente percepibile anche a distanza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4.0 a Massa Carrara Articoli correlati Leggi anche: Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4 in provincia di Massa Carrara Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4,3 a Fosdinovo (Massa-Carrara), con profondità di 11km percepito anche a La Spezia- VIDEOLa scossa è stata registrata alle 8:13 con epicentro nel comune di Fosdinovo, nel cuore della Lunigiana, nella provincia di Massa-Carrara Una scossa... 2026-01-03 AREZZO - NOTTE DI PAURA, TERREMOTO TRA TOSCANA E EMILIA ROMAGNA Altri aggiornamenti su Massa Carrara Temi più discussi: Terremoto, scossa di magnitudo 4 in Toscana: epicentro a Fosdinovo; Violento terremoto in questi minuti, sisma da 4.4: segnalazioni anche fuori Regione; Small earthquake of magnitude 3.0 reported 2 miles southeast of San Ramon, California, United States; I fondi europei cambiano le regole E la Toscana rischia di non contare più niente. Terremoto di magnitudo 4.1 Massa Carrara. Avvertito in molte zone della Toscana. Il presidente Giani: Verifiche in corsoUna forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in provincia di Massa Carrara. La terra ha tremato intorno alle 8.13 ... dire.it Terremoto scuote Massa Carrara e Toscana, Giani rassicura cittadini e avvia verifiche su eventuali danniTerremoto in Toscana, scossa 4.1 vicino Fosdinovo senza danni rilevanti Un terremoto di magnitudo 4,1 è stato registrato questa mattina dall’Ingv in p ... assodigitale.it Terremoto in provincia di Massa-Carrara, in Toscana, a Fosdinovo. Magnitudo 4. Ecco qui i dettagli - facebook.com facebook Toscana, terremoto di magnitudo 4 in provincia di Massa-Carrara x.com