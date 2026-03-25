Terremoto in provincia di Massa Carrara la scossa di magnitudo 4

Da periodicodaily.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì 25 marzo, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4 a circa 3 km a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. L’evento sismico si è verificato alle 8 e ha interessato una zona della Toscana centrale. Non sono state segnalate vittime o danni significativi finora.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 4 è stato registrato oggi mercoledì 25 marzo dall'Ingv a 3 km a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara, alle 8.13 di questa mattina.  Il sisma è stato localizzato a una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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