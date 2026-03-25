Terremoto in provincia di Massa Carrara la scossa di magnitudo 4

Nella mattinata di mercoledì 25 marzo, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4 a circa 3 km a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. L’evento sismico si è verificato alle 8 e ha interessato una zona della Toscana centrale. Non sono state segnalate vittime o danni significativi finora.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 4 è stato registrato oggi mercoledì 25 marzo dall'Ingv a 3 km a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara, alle 8.13 di questa mattina. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4 in provincia di Massa Carrara Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo 4.4. Avvertito fino a La Spezia e GenovaUna scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata il 25 marzo 2026 alle 08:13 a Fosdinovo (Massa-Carrara), profondità 10,9 km. Approfondimenti e contenuti su Massa Carrara Discussioni sull' argomento Terremoto, scossa di magnitudo 4 in Toscana: epicentro a Fosdinovo; Violento terremoto in questi minuti, sisma da 4.4: segnalazioni anche fuori Regione. Terremoto di magnitudo 4.1 Massa Carrara. Avvertito in molte zone della Toscana. Il presidente Giani: Verifiche in corsoUna forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in provincia di Massa Carrara. La terra ha tremato intorno alle 8.13 ... dire.it Terremoto con epicentro in provincia di Massa Carrara avvertito anche in LucchesiaI sismografi si sono mossi alle 8,13 del mattino. Partite subito le verifiche: chiuse temporaneamente le scuole a Pietrasanta ... luccaindiretta.it Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv alle ore 08:13 di oggi 25 marzo 2026 nella zona tra le province di Massa-Carrara e La Spezia. La scossa è avvenuta con epicentro 3 km a Nord Est di Fosdinovo (MS). Il sisma è stato localizzato a 9 Km - facebook.com facebook Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4. Avvertito fino a La Spezia e Genova x.com